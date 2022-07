Milano: caso Genovese, è il giorno della difesa, imputato presente in aula (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - Al settimo piano del Palazzo di giustizia a Milano è il giorno delle difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore (presente in aula) che deve rispondere delle violenze sessuali ai danni di due ragazze - una 23enne abusata durante una vacanza a Ibiza nel luglio 2020 e una 18enne stuprata durante una festa nel suo attico a due passi dal Duomo -, oltre che di detenzione e cessione di droga. Per lui la procura ha chiesto una condanna a otto anni. Secondo i difensori di Genovese - gli avvocati Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida - l'uso di droghe avrebbe influito, come dimostra una loro consulenza, sulla capacità di intendere e volere del loro assistito al momento delle violenze di cui è chiamato a rispondere. Nel ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022), 18 lug. (Adnkronos) - Al settimo piano del Palazzo di giustizia aè ildelledi Alberto, l'imprenditore (in) che deve rispondere delle violenze sessuali ai danni di due ragazze - una 23enne abusata durante una vacanza a Ibiza nel luglio 2020 e una 18enne stuprata durante una festa nel suo attico a due passi dal Duomo -, oltre che di detenzione e cessione di droga. Per lui la procura ha chiesto una condanna a otto anni. Secondo i difensori di- gli avvocati Luigi Isolabella, Davide Ferrari e Stefano Solida - l'uso di droghe avrebbe influito, come dimostra una loro consulenza, sulla capacità di intendere e volere del loro assistito al momento delle violenze di cui è chiamato a rispondere. Nel ...

