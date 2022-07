Milano, alla manifestazione “senza partiti” per Draghi sventolano bandiere di Italia Viva, Azione e +Europa – Video (Di lunedì 18 luglio 2022) Da Italia Viva ad Azione, passando per +Europa e Buona destra. In piazza della Scala a Milano, alla manifestAzione “senza partito” per sostenere la permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi, hanno sventolato diverse bandiere dei partiti. A partire dalle 18.30, qualche centinaio di persone si sono date appuntamento di fronte a Palazzo Marino per l’iniziativa “con Draghi per il futuro dell’Italia e dell’Europa” per chiedere al presidente del Consiglio di rimanere alla guida del governo fino al termine della legislatura. Tra i cittadini comuni, appunto, c’erano diversi esponenti di partito o simpatizzanti con i rispettivi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Daad, passando pere Buona destra. In piazza della Scala apartito” per sostenere la permanenza di Marioa Palazzo Chigi, hanno sventolato diversedei. A partire dalle 18.30, qualche centinaio di persone si sono date appuntamento di fronte a Palazzo Marino per l’iniziativa “conper il futuro dell’e dell’Europa” per chiedere al presidente del Consiglio di rimanereguida del governo fino al termine della legislatura. Tra i cittadini comuni, appunto, c’erano diversi esponenti di partito o simpatizzanti con i rispettivi ...

