Milan | rinnovo Ibrahimovic UFFICIALE | il comunicato

(Di lunedì 18 luglio 2022) Ilha annunciato ildi contratto di Zlatan: ilAttraverso un, ilha annunciato ildi contratto di Zlatan. IL– «ACè lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimovi?. L’attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11». Official Statement: @Ibra official ?? https://t.co/8BgZOIZ2Lv: Zlatan Ibrahimovi? ?? https://t.co/0A2sQdJppp#ReadyToLeaveAMark #Sempre...

Ilha annunciato ildi contratto di Zlatan Ibrahimovic: il comunicato Attraverso un comunicato ufficiale, ilha annunciato ildi contratto di Zlatan Ibrahimovic. IL COMUNICATO ...Ibrahimovic rinnova con ilfino a giugno 2023. Ecco il comunicato ufficiale del club rossoneroConfermata la notizia di Calciomercato.it, il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e ilcontinua. Il campione svedese, 41 anni il prossimo ottobre e che sarà a disposizione di Pioli dalla seconda metà della stagione, ha rinnovato coi rossoneri per un'altra stagione. si è operato a fine maggio e resterà fuori probabilmente fino a gennaio, anche per questo ha firmato un contratto al ribasso rispetto al passato: guadagnerà una cifra intorno al milione di euro