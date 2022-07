Milan, giorni decisivi per De Ketelaere. Tanganga nome caldo per la difesa - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di lunedì 18 luglio 2022) La firma sul contratto era arrivata in mattinata https://www.quotidiano.net/Sport/Calcio/ibrahimovic - Milan - rinnovo - 1.7895675 , nella residenza sul lago di Garda dell'attaccante svedese, dove si ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La firma sul contratto era arrivata in mattinata https://www..net//ibrahimovic -- rinnovo - 1.7895675 , nella residenza sul lago di Garda dell'attaccante svedese, dove si ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere atteso in campo alle 15.30 nell’amichevole con l’Utrecht, nonostante i dubbi dei giorni scorsi… - Ceruzeko : @AziendaUltras In sti giorni si è messo a dare notizie su altre trattative di altre squadre per non ribadire il con… - Wegoooo19 : Maldini dopo aver rinnovato disse: 'Siamo in ritardo ma recupereremo'. Ora c'è il rischio che CDK possa saltare se… - XXX63825524 : RT @bergomifabio: #bremer prima di oggi, dove finalmente ci siamo, è stato accostato a Juve, Milan, Psg ecc.. Io ho sempre saputo #inter. S… -