Milan, Gazzetta: "Rossoneri in pressing per Tanganga" (Di lunedì 18 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta, il Milan ad oggi sta per mettere le basi per la difesa del futuro, con un colpo dalla Premier. Colpo dallo Spurs di Conte "Gol subiti dal Milan nelle ultime 11 giornate dello scorso campionato: due. Uno dalla Lazio e uno dal Verona. Lo scudetto, il Diavolo, l'ha conquistato soprattutto così, nello sprint finale. Blindando la porta di Maignan, che ci ha messo del suo ma è stato anche aiutato da una difesa super. Il reparto ha perso capitan Romagnoli, rispetto alla stagione passata. C'è bisogno di un rinforzo da cogliere in questo mercato estivo, dunque, ma prima di tutto va capito se Simon Kjaer potrà tornare sui livelli pre-infortunio, dopo i tanti mesi persi per rimettere in sesto il ginocchio sinistro. Il suo peso nei piani di Stefano Pioli è tutt'altro ...

