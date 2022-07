Milan, ecco il contratto per De Ketelaere (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Milan ha trovato l'intesa con Charles De Ketelaere e ora è pronta al rilancio fino a 35 milioni con il Bruges. L'accordo con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilha trovato l'intesa con Charles Dee ora è pronta al rilancio fino a 35 milioni con il Bruges. L'accordo con...

Pubblicità

tvdellosport : IL NUOVO MILAN SU SI ???? Ecco gli appuntamenti ufficiali delle partite pre campionato, tutte in esclusiva su… - MilanPress_it : #Milan, ecco le tempistiche della nuova offerta per #DeKetelaere - SempreMilanit : ?? Fissato il ritorno in campo di #Kjaer ??? Non sarà il prossimo match #SempreMilan #Milan - infoitsport : Milan De Ketelaere, c’è il sì: ecco quando si può chiudere - Milannews24_com : Kjaer, ecco il piano di recupero del Milan: quando può rientrare -