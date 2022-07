Milan, disavventura per Bakayoko: fermato dalla polizia con pistola puntata (Di lunedì 18 luglio 2022) disavventura per il centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato con pistola dalla polizia e poi rilasciato dopo aver scoperto lo scambio di persona disavventura per il centrocampista del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato con pistola dalla polizia. E’ successo in centro a Milano e ripreso dai passanti. Gli agenti fermano il calciatore e lo perquisiscono mentre tengono la pistola puntata al passeggero. Soltanto dopo qualche minuto la polizia si è accorta di aver erroneamente fermato la persona sbagliata. Lo riporta Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022)per il centrocampista del, Tiémouécone poi rilasciato dopo aver scoperto lo scambio di personaper il centrocampista del, Tiémouécon. E’ successo in centro ao e ripreso dai passanti. Gli agenti fermano il calciatore e lo perquisiscono mentre tengono laal passeggero. Soltanto dopo qualche minuto lasi è accorta di aver erroneamentela persona sbagliata. Lo riporta Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio ...

