Milan, dal Brugge segnali positivi per De Ketelaere: le ultime (Di lunedì 18 luglio 2022) Charles De Ketelaere è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione. C'è molta fiducia per la chiusura dell'affare e l'accordo tra i due club non è mai stato così vicino. Un indizio è arrivato proprio dal Brugge nella giornata di ieri. De Keteleare è infatti rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida di Supercoppa di Belgio vinta contro il Gent per 1-0. Al termine del match il giocatore belga è pure andato a salutare i propri tifosi con tanto di megafono. De Ketelaere Milan Brugge segnali chiari che l'addio con la squadra belga sia ormai questione di giorni. D'altronde, come riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il trequartista avrebbe già trovato l'accordo con il Milan sull'eventuale contratto.

