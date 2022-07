(Di lunedì 18 luglio 2022), CDS- Ad oggi come riporta il CdS, ilè davvero ad un passo del ragazzo belga che ad oggi ha davvero stregato la dirigenza. “ Ora può partire l’offensiva delcon l’ultima offerta per il classe 2001, primissimo obiettivo di mercato dell’intera campagna estiva. Nella testa dei dirigentiisti sarà lui il grande investimento di quest’anno, il colpo della sessione di trasferimenti 2022. Maldini e Massara metteranno sul tavolo del Bruges ben 30 milioni di euro più svariati bonus per convincere la squadra belga ad accettare, e questa volta c’è fiducia che l’affare possa concludersi. Le precedenti proposte sono state tutte declinate. Ilera partito da 20 milioni più bonus, poi è salito a 25 e poi 28 milioni con l’aggiunta di ricchi premi. La formazione belga ha ...

Pubblicità

serie_a24 : #Milan, CdS: “De Ketelaere sempre più rossonero” - infoitsport : Milan, CdS: “De Ketelaere sempre più rossonero” - serie_a24 : #Milan, CdS: “De Ketelaere sogna il rossonero” - zazoomblog : Milan CdS: “De Ketelaere sogna il rossonero” - #Milan #Ketelaere #sogna #rossonero” - infoitsport : Milan, CdS: “De Ketelaere sogna il rossonero” -

Tutto Napoli

Infine, il direttore delha commentato la situazione che sta coinvolgendo Dybala, affermando ... che oltre alla Juventus, piacerebbe anche aldi Stefano Pioli. Roma, per la difesa piacerebbe ...Potrebbe esserci un ritorno a Milano per l'esterno azzurro Matteo Politano, lo cerca il: ecco la cifra che chiede De Laurentiis per cedere il suo calciatore. CdS - Piace Diallo in difesa, ma c'è anche il Milan: altri due obiettivi se sfuma Kim L'effetto domino del mercato è una concatenazione di eventi, per quanto distanti, uniti da un invisibile filo che ne detta le logiche: l'accordo trovato lo scorso ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Tutti i riflettori puntati su Alessio Romagnoli: curiosità ed entusiasmo per il terzo test pre campionato. Alle ore 18:00 i b ...