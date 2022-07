Milan | Bayakoko fermato dalla polizia | gli puntano una pistola addosso

(Di lunedì 18 luglio 2022)in zona Porta Garibaldi ao Immagini che spaventano. Ao, in zona Porta Garibaldi, il calciatore e centrocampista delTiemoué Bakayoko è stato. Non un fermo qualsiasi, ma un posto di blocco della, con pistole puntate. Paura e una situazione che ricorda quanto succede, contro la popolazione di colore, negli States. Dopo diversi secondi, come testimonia un video postato sui social, gli agenti capiscono di aver commesso un errore e riconoscono Bakayoko. Il momento in cui il poliziotto si rende conto che haBakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022 Una brutta ...

Pubblicità

361_magazine : Immagini shock che riguardano il fermo subito da #Bakayoko -

'Arbitro da schifo! Spero che la Società non stia zitta come al solito. P. S.e Krunic regaliamoli! Forza!'. Questo il commento su Twitter di Matteo Salvini, cuore rossonero, molto arrabbiato e deluso dopo la sconfitta a San Siro rimediata dalcontro lo ...'Arbitro da schifo! Spero che la Società non stia zitta come al solito. P. S.e Krunic regaliamoli! Forza!'. Questo il commento su Twitter di Matteo Salvini, cuore rossonero, molto arrabbiato e deluso dopo la sconfitta a San Siro rimediata dalcontro lo ...Immagini che spaventano. A Milano, in zona Porta Garibaldi, il calciatore e centrocampista del Milan Tiemoué Bakayoko è stato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...