Milan: Bakayoko fermato e perquisito dagli agenti, ma è uno scambio di persona (VIDEO) (Di lunedì 18 luglio 2022) Hanno immediatamente fatto il giro del web le immagini in cui si vede il centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko, fermato dalla Polizia. Nel centro di Milano, il calciatore ha dovuto lasciare la sua vettura ed è stato perquisito dagli agenti, che gli hanno addirittura puntato una pistola contro. Solamente quando uno di essi lo ha riconosciuto i colleghi si sono fermati. Si trattava infatti di un chiaro scambio di persona. In alto il VIDEO della disavventura. SportFace.

