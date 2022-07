Milan | Bakayoko fermato dalla polizia | perquisito e pistola puntata VIDEO

Pubblicità

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - fanpage : Il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, fermato e perquisito dalla polizia: gli agenti dopo qualche secondo si a… - sebmes : Qui è quando il poliziotto che sta perquisendo come un criminale un uomo di colore (e la sua collega tiene sotto ti… - MaurizioBongi : RT @perchetendenza: #Bakayoko: Perché il giocatore del Milan è stato fermato a un posto di blocco dalla polizia, costretto a scendere dalla… - ottaviano_anna : Si chiama razzismo, punto! #Bakayoko #noracism #Milan #polizia #vergogna -

Disavventura per il calciatore delTiemoué, fermato per un controllo di polizia mentre si trovava nel centro di Milano. Qualcuno che si trovava in zona, e che ha riconosciuto il giocatore (a differenza degli agenti), ha ...... maglia del, ex Chelsea .fermato dalla polizia, pistola puntata contro l'auto: vittima di uno scambio di persona 18 Luglio 2022Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il fatto sarebbe avvenuto il 3 luglio a Milano, grande spavento per l'ex centrocampista del Napoli. Attimi di paura per Tiémoué Bakayoko. In un video apparso in rete e risalente allo scorso 3 luglio, ...