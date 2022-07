Michelle Hunziker ha trascorso il weekend in un modo molto speciale (Di lunedì 18 luglio 2022) Michelle Hunziker sembra aver trascorso l’ultimo weekend in compagnia del fidanzato, Giovanni Angiolini e delle figlie. Presentazioni ufficiali per la conduttrice? Sembra proprio che Michelle e Hunziker e Giovanni Angiolini stiano vivendo una grande estate all’insegna dell’amore. Sono trascorsi diversi mesi da quando Michelle aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso. Poi a distanza di qualche mese, ecco arrivata la notizia della storia con il bel chirurgo Giovanni Angiolini che abbiano avuto modo di conoscere diversi anni fa al Grande fratello. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non ufficializzano la relazione ma non si nascondono più Michelle Hunziker e ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 luglio 2022)sembra averl’ultimoin compagnia del fidanzato, Giovanni Angiolini e delle figlie. Presentazioni ufficiali per la conduttrice? Sembra proprio chee Giovanni Angiolini stiano vivendo una grande estate all’insegna dell’amore. Sono trascorsi diversi mesi da quandoaveva annunciato la fine del suo matrimonio con Tomaso. Poi a distanza di qualche mese, ecco arrivata la notizia della storia con il bel chirurgo Giovanni Angiolini che abbiano avutodi conoscere diversi anni fa al Grande fratello.e Giovanni Angiolini non ufficializzano la relazione ma non si nascondono piùe ...

Pubblicità

CinoFedele : RT @Sempresincero4: @CinoFedele @sarafrancescalj No. A me Michelle Hunziker sta sul cazzo xké vuole apparire brava e simpatica a tutti i co… - __Bob__Moore__ : @Mic_Saba In quel periodo stava con una giovane Michelle Hunziker... ?? Vorrei vedere.... ?? - Sempresincero4 : @CinoFedele @sarafrancescalj No. A me Michelle Hunziker sta sul cazzo xké vuole apparire brava e simpatica a tutti… - DonnaGlamour : Michelle Hunziker, tempo di presentazioni ufficiali tra Giovanni Angiolini e le figlie… - infoitcultura : Michelle Hunziker: «Io amo questo posto magico». Ecco dove trascorre le vacanze -