“Mia figlia di 5 anni ha perdite vaginali | a cosa sono dovute?”

Salve dottore, ho una bambina di cinque che presenta delle perdite chiare, a volta beige a livello vaginale. sono ricorrenti nel tempo e talvolta associati a mal di pancia intenso. A cosa potrebbero essere dovute? Abbiamo fatto un tampone vaginale, ma è negativo. La ringrazio per la risposta.

