Meteo | Apocalisse 4800 porterà l’Italia al massimo caldo dell’anno

(Di lunedì 18 luglio 2022) L’anticiclone africanosegnerà ilitaliano di tutta la prossima settimana. Eancora più, con temperature oltre i 40 gradi. Il numeroindica l’altitudine del Monte Bianco, vetta più alta d’Europa. È lassù che si raggiungerà lo zero termico: cosa che solitamente non accade in luglio. Ciò fa capire il livello di calura insopportabile e preoccupante dal punto di vistachee tutta l’Europa stanno vivendo. Si prevedono in pianura temperature record. Nelle città ilindica che si toccheranno valori massimi vicini, e in alcuni casi superiori, ai 40 gradi. Già la settimana scorsa a Carpi, in Pianura Padana, i cittadini hanno dovuto sopportare punte di 42 gradi. Foto Ansa/Tino ...