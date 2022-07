Mercedes investe in carburante sostenibile per voli a minor impatto ambientale

Pubblicità

Motorsport_IT : #F1 | #Mercedes investe sul carburante per l'aviazione sostenibile #Formula1 | #F12022 - FormulaPassion : #F1 | Mercedes investe nel carburante sostenibile per l'aviazione. Il progetto rientra nell'ambito dell'impegno a r… - Ruote_in_Pista : Mercedes-Benz investe oltre €1,3 miliardi nella formazione dei dipendenti -

Motorsport.com - IT

Carburanti a basse emissioni per il trasporto aereo, su tale prospettiva - emissioni Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli ...si è fissata l'obiettivo di ridurre di quasi il 50% l'impatto dei viaggi aerei del personale di gara. ' Il carburante sostenibile per l'aviazione ha il potenziale per trasformare il modo in ... F1 | Mercedes investe sul carburante per l'aviazione sostenibile Il team di F1 è il primo a impegnarsi con SAF per abbattere le emissioni derivanti dai viaggi aerei del personale nell'arco di una stagione ...L'obiettivo è di ridurre del 50% l'impatto ambientale degli spostamenti del personale in aereo. L'investimento fa parte delle iniziative per raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2030 ...