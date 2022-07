Mercato San Severino, 358mila euro per la palestra dell’istituto Sant’Angelo (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti358mila euro per la riqualificazione della palestra a servizio del plesso scolastico di Sant’Angelo. È l’importo del finanziamento ottenuto dall’esecutivo Somma nell’ambito del PNRR – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Next Generation EU. Il progetto di fattibilità, approvato con Delibera di Giunta n.47 lo scorso 4 marzo, è stato ritenuto ammissibile e idoneo al finanziamento per gli interventi previsti: riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della struttura, efficientamento energetico per l’utilizzo delle fonti rinnovabili. «Sarà una palestra green, sicura, sostenibile ed attrezzata – dichiara il sindaco Antonio Somma – questo è il vestito progettuale che a marzo scorso, a seguito dell’avviso diramato dal ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper la riqualificazione dellaa servizio del plesso scolastico di. È l’importo del finanziamento ottenuto dall’esecutivo Somma nell’ambito del PNRR – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Next Generation EU. Il progetto di fattibilità, approvato con Delibera di Giunta n.47 lo scorso 4 marzo, è stato ritenuto ammissibile e idoneo al finanziamento per gli interventi previsti: riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della struttura, efficientamento energetico per l’utilizzo delle fonti rinnovabili. «Sarà unagreen, sicura, sostenibile ed attrezzata – dichiara il sindaco Antonio Somma – questo è il vestito progettuale che a marzo scorso, a seguito dell’avviso diramato dal ...

