Meghan presa in giro dai nuovi vicini | ecco come la chiamano | Accusata per i luoghi che frequenta

(Di lunedì 18 luglio 2022) Nel marzo 2020, con un colpo di scena che ha fatto non poco scalpore, il principe Harry e sua moglie,Markle, hanno deciso di abbandonare il Regno Unito per trasferirsi in California. La coppia ha infatti scelto di essere finanziariamente indipendente dalla Famiglia Reale e di costruirsi una propria vita, lontani da quei meccanismi di Palazzo che hanno sempre fatto storcere il naso soprattutto a. Con questa mossa, siache Harry hanno ovviamente rinunciato ai titoli reali, creando inevitabilmente una frattura tra loro e il resto della ‘Firm’. Distanze che sono ulteriormente aumentate dopo l’ormai celebre intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey e che solo negli ultimi tempi sembrano leggermente ridotte (e Harry hanno anche partecipato al Giubileo di platino, ...

