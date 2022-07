“Meghan Markle isterica e furiosa”: nessuno ha mai osato reagire così (Di lunedì 18 luglio 2022) “furiosa e isterica” contro il Palazzo: Meghan Markle è nella bufera. Sono emersi alcuni dettagli, rimasti fino ad ora top secret della sua vita a Corte, che gettano nuove ombre sulla Duchessa del Sussex e suo marito Harry. In una nuova scottante biografia si racconta addirittura che l’ex attrice gettò una tazza di tè caldo contro un militare. E solo perché era davvero molto irritata. Tocca a Meghan Markle tremare questa volta. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey dove i Sussex hanno denunciato il comportamento della Famiglia Reale, accusandola di razzismo e indifferenza nei loro confronti, adesso nella biografia, Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, del giornalista Tom Bower, si raccontano retroscena della vita a Corte dell’ex attrice che non sono ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 luglio 2022) “” contro il Palazzo:è nella bufera. Sono emersi alcuni dettagli, rimasti fino ad ora top secret della sua vita a Corte, che gettano nuove ombre sulla Duchessa del Sussex e suo marito Harry. In una nuova scottante biografia si racconta addirittura che l’ex attrice gettò una tazza di tè caldo contro un militare. E solo perché era davvero molto irritata. Tocca atremare questa volta. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey dove i Sussex hanno denunciato il comportamento della Famiglia Reale, accusandola di razzismo e indifferenza nei loro confronti, adesso nella biografia, Revenge:, Harry and the war between the Windsors, del giornalista Tom Bower, si raccontano retroscena della vita a Corte dell’ex attrice che non sono ...

