Medagliere Mondiali atletica 2022: gli USA allungano al comando, l’Italia insegue il primo podio (Di lunedì 18 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizione 2022 dei Mondiali atletica: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali. Medagliere Mondiali atletica 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 USA 6 4 4 14 2 Etiopia 2 1 0 3 3 Polonia 1 2 0 3 4 Cina 1 1 1 3 4 Giamaica 1 1 1 3 6 Giappone 1 1 0 2 7 Uganda 1 0 1 2 8 Perù 1 0 0 1 8 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 10 Kenya 0 2 1 3 11 Paesi Bassi 0 1 1 2 12 Canada 0 1 0 1 12 Grecia 0 1 0 1 14 Belgio 0 0 1 1 14 Norvegia 0 0 1 1 14 Svezia 0 0 1 1 14 Svizzera 0 0 1 1 14 Spagna 0 0 1 1 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizionedei: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali.# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 USA 6 4 4 14 2 Etiopia 2 1 0 3 3 Polonia 1 2 0 3 4 Cina 1 1 1 3 4 Giamaica 1 1 1 3 6 Giappone 1 1 0 2 7 Uganda 1 0 1 2 8 Perù 1 0 0 1 8 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 10 Kenya 0 2 1 3 11 Paesi Bassi 0 1 1 2 12 Canada 0 1 0 1 12 Grecia 0 1 0 1 14 Belgio 0 0 1 1 14 Norvegia 0 0 1 1 14 Svezia 0 0 1 1 14 Svizzera 0 0 1 1 14 Spagna 0 0 1 1 Foto: LaPresse

Pubblicità

zazoomblog : Mondiali atletica Eugene 2022: il medagliere completo la classifica delle nazioni - #Mondiali #atletica #Eugene #2… - zazoomblog : Medagliere Mondiali atletica 2022: USA al comando Etiopia seconda - #Medagliere #Mondiali #atletica #2022:… - zazoomblog : Medagliere Mondiali atletica 2022: la Polonia passa al comando - #Medagliere #Mondiali #atletica #2022:… - zazoomblog : Medagliere Mondiali atletica 2022: Giappone al comando primo oro per l’Etiopia - #Medagliere #Mondiali #atletica #… - FCaligaris : Oggi sul Foglio Sportivo due statistiche per capire il livello raggiunto dal nuoto ????, e come è stato raggiunto: il… -