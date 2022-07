Max Pezzali arriva a Firenze | ecco quando sarà il grande concerto - Spettacoli - lanazione it

(Di lunedì 18 luglio 2022) Maxl'atteso messaggio, tanti i fan in visibilio per questo 'Max30' tour . Lo ha annunciato lo stesso MAxcon un messaggio; la nuova tournée nei palasport 2022 - 2023 toccherà ...

Pubblicità

FBiasin : Venerdì e sabato ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto a San Siro. Non è calcio, non è mercato: è storia. - rockolpoprock : 'Il nuovo Risorgimento': la reunion di Paola e Chiara è realtà - venti4ore : Max Pezzali arriva a Firenze ecco quando sarà il grande concerto - BitsRebel : Max Pezzali porta gli 883 a San Siro: nessun rimpianto, solo festa e karaoke - Serra_nda : Portatemi a vedere Max Pezzali -

a San Siro con Repetto , un evento epocale per la musica italiana e non a caso la breve reunion degli 883 ha richiamato un grande pubblico nello stadio milanese. Non solo fan di tutti i ...... Redazione Sardegna Live Dopo il successo delle due date di "San Siro canta", che hanno riunito 120mila voci sui brani simbolo di generazioni intere,annuncia MAX30, il tour nei ...Max Pezzali a Firenze con MAX30, il tour nei palasport 2022/2023 dopo il grande successo delle date a San Siro ...Firenze, 18 luglio 2022 - Arriva l'atteso messaggio, tanti i fan in visibilio per questo 'Max30' tour. Lo ha annunciato lo stesso MAx Pezzali con un messaggio; la nuova tournée nei palasport 2022-2023 ...