Max Felicitas | il “nuovo Rocco Siffredi” | “Onlyfans? È la prostituzione del 2022”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Max, il pornoattore considerato l’erede disi racconta senza filtri. Dalla dipendenza dal sesso alle serate nei locali, dalla vita privata alla società contemporanea dove i sentimenti “si accendono e si spengono con un click”. Max, a quanti anni hai scoperto il porno e in che modo ne sei diventato protagonista? Il porno l’ho scoperto in adolescenza, come praticamente tutti, non era usufruibile facilmente come ora, ma comunque c’era già il Bluetooth, quindi i primi video si passavano con Bluetooth e il cellulare e comunque vedevi le prime riviste che inserivano degli inserti magari non proprio porno, ma comunque dove si vedevano le nudità delle donne. Ne sono diventato protagonista con un passaggio molto lento, iniziando, finito il liceo, a lavorare in discoteca come animazione, come cubista, poi ...