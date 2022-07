Matilda De Angelis e gli altri | i vip che parlano di salute mentale sono d’aiuto alla gente comune?

(Di lunedì 18 luglio 2022) di Cristian Pagliariccio, psicologo Le celebritàsempre più spesso delle loro lotte personali per il diritto. Fanno conoscere i propri disturbi, le discriminazioni subite e le loro fragilità. Discutono senza riserbo anche delle cure che hanno ricercato e ricevuto. Lo stesso fenomeno ha coinvolto gradualmente chi ha raggiunto una fama più o meno grande nei social (influencer e microinfluencer) e le persone più comuni. Nelle piattaforme più note, soprattutto quelle più usate da giovanissimi e giovanissime, l’hashtag #è spesso usato e seguito da numerosissime persone. Viene da chiedersi, quindi, se questi esempi personali siano realmente. Nel discutere seriamente la questione, per fare chiarezza, è utile considerare studi ...

Leggi Anche De: 'Soffro di ansia da tre anni, gli standard di perfezione irrealizzabili mi hanno intossicato la mente'. E mostra l'acne sul viso Nel 2021, Patrick Corrigan e la sua ... Addio lettino dello psicanalista: ora paure, ansie, fobie, depressioni si condividono sui social. Matilda de Angelis, 26 anni, una delle attrici più richieste e amate di cinema e tv, affida ... Ed è stata proprio sua mamma, insieme a suo papà (grafico ed ex-fumettista) ad educarla alla libertà, il valore più importante della sua vita. È Matilda in ogni scatto che finisce su una copertina, è ...