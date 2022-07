Matera-Ferrandina: incidente, morti 59enne campano e 55enne pugliese Strada statale 7 (Di lunedì 18 luglio 2022) Nello scontro fra due mezzi pesanti sono morti i due conducenti: un 59enne del salernitsno ed un 55enne del brindisino. Di seguito un comunicato diffuso da Ugl Matera: “L’ennesimo incidente mortale di oggi sulla Strada statale 7 Matera-Ferrandina, alle porte della Città dei Sassi che sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, dove due persone sono morte per cause in fase di accertamento, dimostra per l’ennesima volta quanto da tempo l’Ugl Matera stà denunciando: tale arteria necessità di interventi per la messa in sicurezza, il raddoppio delle corsie nel tratto che collega Matera alla SS 407 Basentana non è più procrastinabile”. Lo dichiara Pino Giordano dell’Ugl Matera per il quale, “è ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) Nello scontro fra due mezzi pesanti sonoi due conducenti: undel salernitsno ed undel brindisino. Di seguito un comunicato diffuso da Ugl: “L’ennesimomortale di oggi sulla, alle porte della Città dei Sassi che sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, dove due persone sono morte per cause in fase di accertamento, dimostra per l’ennesima volta quanto da tempo l’Uglstà denunciando: tale arteria necessità di interventi per la messa in sicurezza, il raddoppio delle corsie nel tratto che collegaalla SS 407 Basentana non è più procrastinabile”. Lo dichiara Pino Giordano dell’Uglper il quale, “è ...

