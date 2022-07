Massetti Confartigianato | «La sfida di oggi che salva il futuro»

(Di lunedì 18 luglio 2022)Brescia sarà presente a Futura Expo con un proprio hub sulla sostenibilità La sostenibilità èla grande bussola delle imprese artigiane. Una strada cheha imboccato da tempo e sulla quale sta coinvolgendo le proprie imprese, nella convinzione che il processo faccia bene non solo all’ambiente, ma anche alla crescita. Sostenibilità che significa riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, legalità, etica diffusa e contrasto alle attività abusive, convergenza delle produzioni tradizionali verso il green, recupero degli spazi anche attraverso la riqualificazione del patrimonio culturale e la mobilità sostenibile. Un tema talmente cruciale da finire nel nuovo logo “Imprese Sostenibili”., la più grande rete di rappresentanza ...

"Il Paese e gli imprenditori rischiano di pagare un prezzo altissimo a causa dell'incertezza legata alla crisi di governo" - ha sottolineato il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti. Massetti (Confartigianato): "Governabilità e stabilità prioritarie per le imprese" Eugenio Massetti Presidente di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia orientale e Francesca Porteri Componente della Giunta di Confcommercio Brescia.