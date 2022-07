Martinez, lo United ha un macellaio dai piedi d'oro. E che sa come si ferma Haaland (Di lunedì 18 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 18 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - Gazzetta_it : Martinez, lo United ha un macellaio dai piedi d’oro. E che sa come si ferma Haaland #calciomercato - soccer_market1 : Ultime notizie di #calciomercato. Per quanto riguarda il Manchester United Eriksen e L. Martinez sono due nuovi acq… - ansacalciosport : Il Manchester United acquista Martinez per 67 milioni. Difensore argentino pupillo di Ten Hag arriva dall'Ajax |… - roberh99 : Fantastico il progetto del Manchester United ispirato al Milan. 67 milioni per Lisandro Martinez. Gli stessi sold… -