Martina Franca: raid, danni allo spogliatoio dello stadio Pergolo Intervento di carabinieri e polizia locale (Di lunedì 18 luglio 2022) Malintenzionati sono entrati nello spogliatoio ed hanno danneggiato ciò che c'era. spogliatoio in uso al sodalizio calcistico Atletico Martina (Prima categoria, possibile ripescaggio in Promozione) nello stadio Pergolo di Martina Franca. Sono intervenuti carabinieri e polizia locale.

