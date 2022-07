Marmolada, il nuovo crepaccio blocca le ricerche. Allarme del Soccorso alpino: «Spaccatura molto grande, massima attenzione» – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) «Le temperature continuano a essere particolarmente elevate e serve una grande attenzione in quota». Queste le parole di Walter Cainelli, presidente del Soccorso alpino del Trentino, nel commentare con Ildolomiti.it il nuovo distacco avvenuto sulla Marmolada ieri 17 luglio. «La Spaccatura è molto grande e l’area viene costantemente monitorata per garantire la massima sicurezza in questa fase di ricerche di materiali», ha detto. Il nuovo crepaccio apertosi nel ghiacciaio, circa 200 metri di larghezza e 25-35 di spessore, segnalato alle autorità dal gestore del rifugio, ha reso necessaria l’interruzione delle operazioni di ricerca dei resti del disastro del 3 luglio, ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) «Le temperature continuano a essere particolarmente elevate e serve unain quota». Queste le parole di Walter Cainelli, presidente deldel Trentino, nel commentare con Ildolomiti.it ildistacco avvenuto sullaieri 17 luglio. «Lae l’area viene costantemente monitorata per garantire lasicurezza in questa fase didi materiali», ha detto. Ilapertosi nel ghiacciaio, circa 200 metri di larghezza e 25-35 di spessore, segnalato alle autorità dal gestore del rifugio, ha reso necessaria l’interruzione delle operazioni di ricerca dei resti del disastro del 3 luglio, ...

Pubblicità

Adnkronos : #Marmolada, nuovo distacco sul ghiacciaio: crepaccio di 200 metri. #ultimora - fisco24_info : Marmolada, procura Trento concede nulla osta per funerali vittime: (Adnkronos) - Con apertura nuovo crepaccio sospe… - Beppeley : Nuovo distacco sulla #Marmolada - tg2rai : Decine di incendi in #Francia e penisola iberica. Caldo torrido anche in #GranBretagna. Temperature record in Itali… - anna_annie12 : Marmolada, nuovo crollo: formato crepaccio di 200 metri -