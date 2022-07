Marmolada | Casagli geologo | ' all' alba radar ha avvertito di anomalia | poi il crepaccio'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug. (Adnkronos) - "Ieri era stata segnata un'dalDoppler al mattino, alle ore 5.03, nell'area dove si è aperto il". Lo svela all'Adnkronos - all'indomani della 'frattura' che riporta l'attenzione sulla regina delle Dolomiti - Nicoladell'Università di Firenze incaricato dalla Protezione civile di collocare gli strumenti per il monitoraggio delladopo la valanga di domenica 3 luglio che ha sepolto e ucciso 11 persone. Al momento non si segnala "niente di rilevante. Vediamo il ghiaccio sciogliersi in molti punti e avanzare lentamente durante il giorno" conclude

