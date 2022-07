Marina Ovsyannikova (che protestò sulla tv russa contro la guerra) è stata arrestata e poi rilasciata (Di lunedì 18 luglio 2022) Il suo nome è salito all’attenzione delle cronache a inizio marzo, per via di quella sua protesta in diretta televisiva con un cartello in cui si criticava e condannava la decisione di Vladimir Putin (e, dunque, della Russia) di invadere e dichiarare guerra all’Ucraina. Lei, che lavorava a Channel One (il primo canale della televisione di Mosca), è stata poi fermata, interrogata e alla fine rilasciata. Ma nelle scorse ore Marina Ovsyannikova è stata arrestata mentre stava uscendo dalla propria abitazione in compagnia dei suoi cani. Un fermo durato alcune ore, prima del rilascio. Marina Ovsyannikova arrestata e rilasciato poche ore dopo A raccontare cosa le è successo nella giornata di domenica è stata ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Il suo nome è salito all’attenzione delle cronache a inizio marzo, per via di quella sua protesta in diretta televisiva con un cartello in cui si criticava e condannava la decisione di Vladimir Putin (e, dunque, della Russia) di invadere e dichiarareall’Ucraina. Lei, che lavorava a Channel One (il primo canale della televisione di Mosca), èpoi fermata, interrogata e alla fine. Ma nelle scorse orearrementre stava uscendo dalla propria abitazione in compagnia dei suoi cani. Un fermo durato alcune ore, prima del rilascio.arree rilasciato poche ore dopo A raccontare cosa le è successo nella giornata di domenica è...

