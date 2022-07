Maria Teresa Ruta svela come sta Guenda Goria dopo l’operazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Parla Maria Teresa Ruta Non sono stati giorni semplici gli ultimi per Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta infatti è finita in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di diversi controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina, tuttavia i problemi non sono finiti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 luglio 2022) ParlaNon sono stati giorni semplici gli ultimi per. La figlia diinfatti è finita in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di diversi controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina, tuttavia i problemi non sono finiti L'articolo proviene da Novella 2000.

