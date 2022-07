Marcell Jacobs e il rapporto con il padre: "Ho sofferto per il suo abbandono" (Di lunedì 18 luglio 2022) Il campione olimpico si è raccontato nel programma 'Buoni o Cattivi': 'Ho deciso di vederlo per capire quello che non ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) Il campione olimpico si è raccontato nel programma 'Buoni o Cattivi': 'Ho deciso di vederlo per capire quello che non ...

Pubblicità

NotizieTg : 100 metri, Marcell Jacobs dà forfait 1.45 Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri dei Mondiali di… - MRC_uscITA : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… - Anto7892 : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… - Th3P3ck : RT @NonVaccinato: ?? MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIÙ IO!' | #Jacobs #vaccini #vaccino - Andrea09640205 : RT @Ingrid85019794: ---- MARCELL JACOBS: 'DA QUANDO HO FATTO IL VACCINO NON SONO PIU' IO!' ----- Dopo il clamoroso ritiro ai mondiali di a… -