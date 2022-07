Mara Venier conduce Sanremo? La verità

Leggi su formatonews

(Di lunedì 18 luglio 2022)alla conduzione del prossimo Festival di? Ecco ladella stessa conduttrice veneta. In una recente intervista la bellissima conduttrice ha parlato della sua vita professionale e intima al settimanale Tv sorrisi e canzoni. Tra le tante proposte, qualcuno le ha chiesto se mai si vedrebbe alla conduzione del festival die la sua risposta è stata davvero clamorosa. (web)A breve, vedremoal timone per il quattordicesimo anno, di Domenica In. Più volte si parlato di un suo addio dalla tv, ma la presentatrice si è detta ancora giovane per la pensione. Ad oggi ha ancora la carica e la giusta energia per stare in tv e fare compagnia i milioni di telespettatori che ormai da anni la seguono. C’è da precisare, ...