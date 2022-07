Manuel Bortuzzo e Lulù al concerto di Ultimo Le Selassié in lacrime al botteghino | l’esperto di gossip | “Non volevano dar loro gli accrediti”

(Di lunedì 18 luglio 2022) C’erano anchealdial Circo Massimo lo scorso 17 luglio. Ovviamente non fianco a fianco, dal momento che lastoria si è conclusa poco dopo la fine del Grande Fratello Vip. Nella casa di Cinecittà le canzoni dell’artista romano avevano fatto da colonna sonora alflirt, ma a quanto pare al live del cantante non si sarebbero nemmeno incrociati. Ad agitare gli animi qualche ora prima del, invece, sarebbe stato un episodio verificatosi al. SecondodiAmedeo Venzae la sorella Clarissa avrebbero avuto una discussione in quanto non sembravano essere “in lista per gli omaggi”. ...

Pubblicità

FQMagazineit : Manuel Bortuzzo e Lulù al concerto di Ultimo. Le Selassié in lacrime al botteghino, l’esperto di gossip: “Non volev… - PierluigiLardo : @gta1981 Ma quelli giocano con Bonucci, Alex Sandro e Manuel Bortuzzo titolari... - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Chissà se gli sguardi di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono incrociati domenica sera (17 luglio) in occasione del c… - ornella47381466 : @BeppeConvertini @MBLaCrew @BortuzzoManuel La storia dì Manuel Bortuzzo è una grande lezione di speranza. Ammiro mo… - Novella_2000 : Caos al concerto di Ultimo, presenti sia Manuel Bortuzzo che le Selassié: “Si è messa quasi a piangere” #fairylu -

Momenti di tensione al concerto di Ultimo, tenutosi ieri, 17 luglio. A quanto pare, siache Lulù Selassiè si sono recati al Circo Massimo, ma per la principessa non c'erano "omaggi". Vediamo cosa è successo. Nella giornata di ieri si è tenuto il concerto di Ultimo, il ...Fra di loro non mancano i vip, da Mara Venier con tanto di bandana dedicata al cantautore in testa a Lorella Cuccarini passando, daa Ludovica Martino. Una performance vissuta come un ...Clarissa Selassié sarebbe stata in difficoltà per gli accrediti per il live di Ultimo, l'influencer Amedeo Venza: 'Si è quasi messa a piangere' ...Tra i 70mila ad applaudire scatenati c’erano anche Lorella Cuccarini, Mara Venier, Manuel Bortuzzo e Daniele De Rossi. Il cantautore 26enne, accolto da 70mila fan al Circo Massimo, ha coronato il suo ...