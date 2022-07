Pubblicità

AzzurreFIGC : ?????????? ???????? ???? #ItaliaBelgio ???? ? Oggi, ore 21.00 ?? Manchester City Academy Stadium ?? Diretta su @RaiUno -… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? Le #Azzurre in campo per la rifinitura al Manchester City Academy Stadium ?? ?? Domani… - FCamposoficial : A nova dupla de ouro do Manchester City. Pep Guardiola sorri. - adebayorlpk : RT @CB_Ignoranza: Contratto multimilionario con il Manchester City, ma si gira comunque con il cellulare distrutto. Riyad Mahrez uno di no… - sportli26181512 : Manchester City: si sblocca la trattativa per Cucurella: Con la futura cessione di Oleksandr Zinchenko all'Arsenal,… -

Calcio in Pillole

Commenta per primo Con la futura cessione di Oleksandr Zinchenko all'Arsenal, ilpuò affondare il colpo per Marc Cucurella del Brighton. A riportarlo è AS .Il match è in programma stasera, lunedì 18 luglio, alAcademy Stadium con inizio fissato alle 21 (ora italiana). Sarà possibile seguire la gara in diretta tv in chiaro sulla Rai, che ... Calciomercato, il Manchester City ha incassato (e speso) più di tutti "Spendi e spandi, ma non in Italia. Il City investe quanto quattro club di A": titola così questa mattina La Stampa che fa un confronto tra il mercato delle squadre di Serie A ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...