Manchester City, individuato l'erede di Zinchenko: è Cucurella del Brighton (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Manchester City cerca il sostituto di Zinchenko e lo avrebbe individuato in Cucurella del Brighton Il Manchester City sta per dire addio a Zinchenko, pronto a trasferirsi all'Arsenal, ma avrebbe già individuato il suo degno sostituto. Si tratta di Marc Cucurella, spagnolo in forza al Brighton. Secondo quanto riportato dal The Sun, nei prossimi giorni i Citizens intensificheranno i contatti con il club inglese per portare all'Etihad il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

