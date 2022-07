Malore fatale in spiaggia, turista trovato senza vita sul lettino: era morto da ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Era morto già da diverse ore, ma nessuno se n’è accorto. Un uomo di 54 anni è rimasto vittima probabilmente di un Malore improvviso mentre era sdraiato al sole sulla spiaggia di Stalida, a Creta. Il turista, arrivato nell’isola greca dalla Gran Bretagna, era da poco uscito dall’acqua e si stava godendo il sole e il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Eragià da diverse ore, ma nessuno se n’è accorto. Un uomo di 54 anni è rimasto vittima probabilmente di unimprovviso mentre era sdraiato al sole sulladi Stalida, a Creta. Il, arrivato nell’isola greca dalla Gran Bretagna, era da poco uscito dall’acqua e si stava godendo il sole e il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

