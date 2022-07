Madre fa bere detersivo al figlio poi si lancia dalla finestra (Di lunedì 18 luglio 2022) Succede tutto lunedì mattina, intorno alle otto. Prima ha fatto bere al figlio di 6 anni il detersivo (o un mix di detersivi), e poi si è lanciata dal terzo piano della sua abitazione. Il bimbo e la sua mamma di 41 anni sono ricoverati... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Succede tutto lunedì mattina, intorno alle otto. Prima ha fattoaldi 6 anni il(o un mix di detersivi), e poi si èta dal terzo piano della sua abitazione. Il bimbo e la sua mamma di 41 anni sono ricoverati...

