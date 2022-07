Ma l'ex Gladiatore non è l’unica star nella capitale: anche Angelina Jolie, Jane Fonda, Jessica Alba e Kate Hudson possono essere avvistate questi giorni in giro per la città eterna (Di lunedì 18 luglio 2022) Russell Crowe in visita al Colosseo ed è subito selfie. Non potrebbe essere diversamente. Perché il nome dell’attore è proFondamente legato all’anfiteatro romano. Sono passati tanti anni da quando ha recitato da protagonista ne Il Gradiatore, il film di Ridley Scott che gli è valso l’Oscar e il salto nell’Olimpo delle celebrità. Ma dal 2001 Russell Crowe è ancora per tutti Massimo Decimo Meridio. Così quello scatto davanti al Colosseo condiviso su Twitter non poteva che fare il giro del web. Proprio come le tante immagini condivise dalle altre celeb: tutti sorridenti nelle loro vacanze romane. Da Angelina Jolie, che tra una ripresa e l’atra del film che sta girando nella capitale, non perde occasione per godersi le bellezze della città, a ... Leggi su amica (Di lunedì 18 luglio 2022) Russell Crowe in visita al Colosseo ed è subito selfie. Non potrebbediversamente. Perché il nome dell’attore è promente legato all’anfiteatro romano. Sono passati tanti anni da quando ha recitato da protagonista ne Il Gradiatore, il film di Ridley Scott che gli è valso l’Oscar e il salto nell’Olimpo delle celebrità. Ma dal 2001 Russell Crowe è ancora per tutti Massimo Decimo Meridio. Così quello scatto davanti al Colosseo condiviso su Twitter non poteva che fare ildel web. Proprio come le tante immagini condivise dalle altre celeb: tutti sorridenti nelle loro vacanze romane. Da, che tra una ripresa e l’atra del film che sta girando, non perde occasione per godersi le bellezze della, a ...

GiulkJuvent : @PauDybala_JR @paulpogba Ci hai spezzato il cuore Paulo ! non ti dovevi fidare di uno come Marotta, ti ha sedo… - angelazoppo : Ci prendiamo Dybala e lo stesso giorno il nostro gladiatore torna a Roma. Se non sono bei segni questi! #daje… - giacomo1994_ : Un citato che non vedo, temo sia qualche gladiatore - robec75 : @flaviafratello Cmq c'e' il gladiatore in citta'... Se non risolve lui la situazione, nessuno puo' - IndignatoDenji : Il Gladiatore sta a Roma. Nello stesso momento @friedkingroup prende @PauDybala_JR per la @OfficialASRoma . Coincid… -