“Ma cosa dici”. Scoppia il caos nello studio di Simona Branchetti: “Lei è rimasta ferita” (Di lunedì 18 luglio 2022) Simona Branchetti e il caos in studio a Morning News. Tanti argomenti e numerosi servizi come sempre nell’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5. Proprio sul finire ecco un casoche ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. Parliamo della signora Silvana aggredita da un cinghiale in un paesino in provincia di Genova. La donna è stata intervistata e ha mostrato pure le ferite riportate. Durante il servizio è stato mandato in onda anche un video in cui si è parlato dell’emergenza cinghiali nella zona lanciato così da Simona Branchetti: “La signora stava prendendo il sole. Un cinghiale l’ha aggredita. Adesso vi facciamo vedere la clip”. Davvero un bello spavento per la donna che su un braccio mostra la ferita e sull’altro fa vedere il segno del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)e ilina Morning News. Tanti argomenti e numerosi servizi come sempre nell’ultima puntata del programma mattutino di Canale 5. Proprio sul finire ecco un casoche ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. Parliamo della signora Silvana aggredita da un cinghiale in un paesino in provincia di Genova. La donna è stata intervistata e ha mostrato pure le ferite riportate. Durante il servizio è stato mandato in onda anche un video in cui si è parlato dell’emergenza cinghiali nella zona lanciato così da: “La signora stava prendendo il sole. Un cinghiale l’ha aggredita. Adesso vi facciamo vedere la clip”. Davvero un bello spavento per la donna che su un braccio mostra lae sull’altro fa vedere il segno del ...

Pubblicità

antondepierro : Caro @Giorgiolaporta,cosa cazzo dici?Anch'io appena ho visto la scena mi sono indignato.Poi da giornalista ho conte… - momyxzayn : @giulionaaaaa MA COSA DICI AMO AHABBSNSNSBS - antondepierro : Cosa cazzo dici?Anch'io appena ho visto la scena mi sono indignato. Ma poi da giornalista ho contestualizzato e da… - FLIGHT__STVRS : @myIordxerm unci cosa dici - davivis1 : @luigidimaio Ormai sei come Renzi e cioè non sei credibile in qualsiasi cosa tu faccia o dica la fai e la dici per… -

Elodie racconta: 'Ho deluso Emma Marrone perché...' Perché Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici 'io voglio fare un'altra cosa', perché io semplicemente volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente che cosa avrei ... Come mettere una foto sulla schermata Home Come dici Non hai mai sentito parlare dei widget Nessun problema, si tratta semplicemente di '... Come prima cosa, se ancora non la utilizzi o se non la trovi preinstallata, scaricala sul tuo ... Montagna.tv Andrea Scanzi dedica L’affondo ai Cinque stelle: “Cosa deve fare il Movimento per continuare a esistere” Un finale di stagione, quello de L’affondo di Andrea Scanzi, che non può non essere dedicato al Movimento cinque stelle, alla crisi del governo Draghi, alle mosse di Giuseppe Conte: “Vi dirò secondo m ... Perché Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi'io voglio fare un'altra', perché io semplicemente volevo lavorare da sola. Avevo un mio modo di vedere le cose e in mente cheavrei ...ComeNon hai mai sentito parlare dei widget Nessun problema, si tratta semplicemente di '... Come prima, se ancora non la utilizzi o se non la trovi preinstallata, scaricala sul tuo ... Monte Bianco, tutte le vie classiche di salita sono in condizioni molto difficili Un finale di stagione, quello de L’affondo di Andrea Scanzi, che non può non essere dedicato al Movimento cinque stelle, alla crisi del governo Draghi, alle mosse di Giuseppe Conte: “Vi dirò secondo m ...