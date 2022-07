M5s | Renzi | ' Conte stagista che pensa solo ai sondaggi'

Pubblicità

petergomezblog : “Draghi bis senza M5s o elezioni”. Ma ora Renzi ci ripensa: “Ripartire con loro? Decide il premier, il voto è un da… - DantiNicola : I colleghi Furore e Pignedoli non sanno leggere o non capiscono l'italiano? Incontri fra Renzi e #Uber semplicement… - GiovaQuez : Renzi: 'Quando noi abbiamo avviato una crisi di governo i ministri di IV si sono dimessi. A stasera i ministri del… - OdiolOdio : RT @cpetruccioli: @GianniLilly @danieledv79 Il boom del @M5S è avvenuto nel 2013 (primo partito con il 25,56%) quando il segretario PD e ca… - AntonioDonatoPa : RT @cpetruccioli: @GianniLilly @danieledv79 Il boom del @M5S è avvenuto nel 2013 (primo partito con il 25,56%) quando il segretario PD e ca… -

, quasi 100mila firme a sostegno di Draghi. Continuate a firmare! Basta al masochismo delCommercio estero. Istat, export a maggio +29,5% su anno. Accelerazione su base annua Carica altri ...Se Salvini restasse altri 6 - 8 mesi al governo con Letta,e Di Maio il rischio concreto ... Ma attenzione, se davvero riuscisse l'operazione di svuotare ilportando almeno metà parlamentari ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Pd e 5 stelle devono prendere atto che il campo largo è un campo allagato, devono capire che quel grande sogno che vedeva in Conte il forte punto di riferimento progressist ...