M5S | gruppo Camera ‘licenzia’ Casalino | contratto non sarà rinnovato

(Adnkronos) – Il contratto di Rocco Casalino alla Camera finisce al centro dello scontro M5S tra contiani e governisti. Come anticipato da 'Repubblica', il capogruppo pentastellato a Montecitorio Davide Crippa si sarebbe opposto al rinnovo della consulenza affidata l'anno scorso dal gruppo Camera allo spin doctor di Giuseppe Conte parallelamente al contratto siglato dal giornalista con il M5S Senato. Una decisione arrivata proprio mentre i rapporti tra il filo-governista Crippa e l'ala contiana del Movimento 5 Stelle (mai stati idilliaci) appaiono quasi irrimediabilmente compromessi. Fonti stellate a Montecitorio spiegano all'Adnkronos che la questione del rinnovo della consulenza affidata all'ex portavoce di Conte a Palazzo Chigi era sul tavolo del direttivo "ma ...

