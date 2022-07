M5s, a rischio il contratto di Rocco Casalino con gruppo Camera (Di lunedì 18 luglio 2022) La crisi di governo e soprattutto la crisi interna al Movimento 5 stelle mette a rischio anche l'incarico di Rocco Casalino in Parlamento. L'ex portavoce del premier era stato assunto un anno fa dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) La crisi di governo e soprattutto la crisi interna al Movimento 5 stelle mette aanche l'incarico diin Parlamento. L'ex portavoce del premier era stato assunto un anno fa dai ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - raffaellapaita : Bollette, costo energia, posti di lavoro a rischio, industrie in crisi e il #M5S pensa alla crisi #poverapatria - fattoquotidiano : Governo, Di Maio: “M5s crea instabilità e mette a rischio obiettivi del Paese, dicano se sono dentro o fuori” - ANotizia : Orlando: «Sono a fortissimo rischio e non percorribili tutte le ipotesi diverse da un governo con dentro il M5S» - _Gi_Ci_ : @TonyBelfi @ultimora_pol Tecnicamente c'è un modo per estrometterlo come capogruppo? C'è il rischio concreto che no… -