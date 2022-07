“L’uomo famoso, innamorata”. Ilary Blasi, l’ultima sorpresa nel mondo della televisione (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la sua seconda esperienza a L’isola dei famosi 2022, Lory Del Santo è tornata in Italia con una grande voglia di chiacchierare. Che si tratti della sua relazione sentimentale, lunga oltre nove anni, con il 30enne Marco Cucolo, delle forti antipatie nate in Honduras, non importa. L’ex naufraga non ha peli sulla lingua, neanche per Ilary Blasi e la rottura con Francesco Totti. Anche lei, nel corso di una delle sue numerose ospitate, ha commentato la storia. È stata l’ex storica letterina di Passaparola ad accompagnare e guidare lei ed il resto dei concorrenti de la 16esima edizione nell’avventura de L’isola dei famosi 2022. Perciò Lory Del Santo, ospite nella trasmissione Non Succederà Più, quando la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli le ha domandato cosa ne pensasse della fine delle nozze tra ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la sua seconda esperienza a L’isola dei famosi 2022, Lory Del Santo è tornata in Italia con una grande voglia di chiacchierare. Che si trattisua relazione sentimentale, lunga oltre nove anni, con il 30enne Marco Cucolo, delle forti antipatie nate in Honduras, non importa. L’ex naufraga non ha peli sulla lingua, neanche pere la rottura con Francesco Totti. Anche lei, nel corso di una delle sue numerose ospitate, ha commentato la storia. È stata l’ex storica letterina di Passaparola ad accompagnare e guidare lei ed il resto dei concorrenti de la 16esima edizione nell’avventura de L’isola dei famosi 2022. Perciò Lory Del Santo, ospite nella trasmissione Non Succederà Più, quando la conduttrice radiofonica Giada Di Miceli le ha domandato cosa ne pensassefine delle nozze tra ...

