L'unica via per la felicità | La psicologia rivela quali comportamenti seguire (Di lunedì 18 luglio 2022) Tutti cercano di essere felici ma, in realtà, cos'è la felicità? Forse uno stato mentale? Uno stato fisico? Gli esperti di psicologia provano a rispondere. Per molti non esiste la felicità e si accontentano della serenità. In realtà, esiste e va ricercata per il proprio benessere personale e anche per quello altrui. Non è sempre facile, ma nemmeno un percorso impossibile da perseguire. La psicologia ci spiega come essere felici – (paroladidonna) – curiosauro.itLa psicologia ci mostra la strada per la felicità In Occidente, la ricerca della felicità è vista come un'impresa personale che richiede un'azione finalizzata al raggiungimento di obiettivi e programmi personali. Quindi se hai un progetto da perseguire sei più felice. Tuttavia, ...

