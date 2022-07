Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, caos al concerto di Ultimo (Di lunedì 18 luglio 2022) Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati nuovamente Lulù Selassié (con sua sorella Clarissa) e Manuel Bortuzzo. Come sappiamo dopo la fine della loro turbolenta relazione, tra i due ex Vipponi ci sono state numerose tensioni, e più volte entrambi sono stati L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 18 luglio 2022)aldiNelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati nuovamente(con sua sorella Clarissa) e. Come sappiamo dopo la fine della loro turbolenta relazione, tra i due ex Vipponi ci sono state numerose tensioni, e più volte entrambi sono stati L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

AZZURRAROLF58 : #fairylu @lulu_selassie piccola donna sei unica,amorevole,gentile,rispettosa e dall' uscita dal gf stai dimostrando… - simonacuore74 : Oggi il mio mood del giorno e': Chapeau alla Princess Lulu' Selassié, che ieri sera ha dimostrato di essere una do… - giovanna_poppa : #fairylu buongiorno fatine e alla fatina suprema @lulu_selassie! Buon inizio settimana! Love you so much ?????????????????… - Giuse_002500 : Sei vita ?? #fairylu #fairylulu #lulu #selassie - infoitcultura : Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo protagonisti del concerto di Ultimo -