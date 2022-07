L’ultima promessa di Gualtieri: “Roma libera dai rifiuti entro una settimana”. Lo aveva già detto 9 mesi fa (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma invasa dai rifiuti con il sindaco Roberto Gualtieri come ai tempi di Virginia Raggi: chi non abita nella Capitale ignora un dato che i Romani vivono quotidianamente, soprattutto nel periodo del caldo estivo. Un dato che la giunta di centrosinistra dovrebbe contrastare a colpi di ramazza, ma le interviste sono più facili e ottengono risultati più immediati. Così Gualtieri oggi ha riservato una lunga intervista ai microfoni di Rtl. Con tanto di azzardata promessa. Dopo l’incendio del Tmb di Malagrotta “stiamo lavorando con il massimo impegno” per ripulire la città, ha detto Gualtieri ed “entro una settimana saremo fuori dall’emergenza, torneremo alla situazione precedente all’incendio di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022)invasa daicon il sindaco Robertocome ai tempi di Virginia Raggi: chi non abita nella Capitale ignora un dato che ini vivono quotidianamente, soprattutto nel periodo del caldo estivo. Un dato che la giunta di csinistra dovrebbe contrastare a colpi di ramazza, ma le interviste sono più facili e ottengono risultati più immediati. Cosìoggi ha riservato una lunga intervista ai microfoni di Rtl. Con tanto di azzardata. Dopo l’incendio del Tmb di Malagrotta “stiamo lavorando con il massimo impegno” per ripulire la città, haed “unasaremo fuori dall’emergenza, torneremo alla situazione precedente all’incendio di ...

