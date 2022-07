L’Uisp Campania presenta il progetto SportPerTutti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 18 luglio 2022) Lo scopo è quello di rendere i vantaggi determinati dallo sport e dall’attività fisica accessibili a tutti, anche in momenti di crisi, supportando il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 e nella Politica di Coesione 2021-2027, con particolare attenzione alle città ed alla dimensione urbana. Questi sono gli obiettivi del” promosso da Uispto questa mattina durante la conferenza stampa al “Re.work SmartWork Center & Coworking Space”. Si tratta di una Rete di collaborazioni e di iniziative per sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19. Ilè finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si sviluppa in 15 regioni e 26 ...