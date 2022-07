Luca Serianni investito sulle strisce pedonali: il linguista è in coma (Di lunedì 18 luglio 2022) E' ricoverato in grave condizioni il linguista Luca Serianni, l'ex docente della Sapienza investito questa mattina 18 luglio a Ostia, vicino Roma. Il linguista e filologo stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) E' ricoverato in grave condizioni il, l'ex docente della Sapienzaquesta mattina 18 luglio a Ostia, vicino Roma. Ile filologo stava attraversando la strada all’incrocio fra via Isole...

Pubblicità

santegidionews : “La diversità ci ricorda che il mondo è grande ed è bello per il contributo originale di ognuno”: di grande interes… - NadiaZappulla : RT @repubblica: Il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava sulle strisce: è in coma - SandraBattisti : RT @ROBZIK: Travolto da un’auto a Ostia è in coma, in condizioni gravissime, il linguista Luca Serianni, 74 anni. - spellizzoni : Grande vicinanza a Luca Serianni - agn_bai : RT @liborioconca: Il prof Luca Serianni investito da un'automobile a Ostia, sarebbe in condizioni gravissime. :( -