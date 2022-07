Luca Serianni investito sulle strisce pedonali a Ostia: il linguista è ricoverato in condizioni gravissime (Di lunedì 18 luglio 2022) Il linguista e filologo Luca Serianni è stato investito sulle strisce pedonali a Ostia da un’auto guidata da una donna di 52 anni. Lo studioso è stato prontamente soccorso ma le sue condizioni risultano essere estremamente gravi. Luca Serianni investito sulle strisce pedonali a Ostia Il noto linguista e filologo Luca Serianni, 74 anni, è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, a Ostia. Alla guida della Toyota Yaris che ha travolto lo studioso, si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) Ile filologoè statoda un’auto guidata da una donna di 52 anni. Lo studioso è stato prontamente soccorso ma le suerisultano essere estremamente gravi.Il notoe filologo, 74 anni, è statoda un’auto mentre stava attraversando la strada all’incrocio tra via Isole del Capo Verde e via dei Velieri, a. Alla guida della Toyota Yaris che ha travolto lo studioso, si ...

Pubblicità

repubblica : Il linguista Luca Serianni investito a Ostia mentre attraversava sulle strisce pedonali: e' in coma - repubblica : Il linguista Luca Serianni investito mentre attraversava sulle strisce: è in coma - santegidionews : “La diversità ci ricorda che il mondo è grande ed è bello per il contributo originale di ognuno”: di grande interes… - Bene_Pierf : Uscire da una giornata intera a insegnare italiano agli stranieri e leggere di Luca Serianni, tra le fatiche di oggi. - GGabbuti : Investito sulle strisce pedonali il linguista Luca Serianni, 74 anni: è in coma irreversibile -